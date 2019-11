Ascoli, Troiano: "A Crotone per far punti. Ninkovic? Situazione chiusa"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il centrocampista dell’Ascoli Michele Troiano ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Crotone tornando anche su quanto accaduto fra Ninkovic e Da Cruz: “Stiamo bene e analizzando le ultime tre gare possiamo ritenerci soddisfatti per i punti ottenuti e per le prestazioni offerte che ci hanno dato certezze su che squadra siamo e su quale squadra possiamo diventare. Dalla prima giornata siamo nella parte sinistra della classifica, siamo in zona play off, credo che questo sia da esaltare, siamo in linea con gli obiettivi. Andremo a Crotone per mettere in difficoltà gli avversari, loro sono una squadra forte e questo deve essere uno stimolo per noi. Non andremo allo Scida per stendere un tappeto rosso ai calabresi, ma per fare punti. - conclude Troiano come si legge sul sito del club - Ninkovic? Una questione chiusa il giorno stesso dalla società, sono stati presi provvedimenti che noi seguiamo, ma in questi giorni abbiamo pensato al campo, fra noi non è stato un argomento che ha tenuto banco, è un episodio per noi accantonato”.