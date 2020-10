ufficiale Juventus u23, contratto di un anno per Michele Toriano

La Juventus under 23 ha confermato l'arrivo di Michele Troiano, centrocampista ex Ascoli. Il calciatore 35enne ha firmato un anno di contratto e sarà già a disposizione per la sfida di questa sera contro l'Albinoleffe. Lo scorso anno ha collezionato 20 presenze in serie B.