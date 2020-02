© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Buona la prima. Verrebbe da dire così dopo l’esordio di Marcello Trotta con la maglia dell’Ascoli dove è arrivato questo gennaio per sostituire Matteo Ardegmagni passato al Frosinone. Due gol, ad aprire e chiudere il 3-0 sul Livorno, che rappresentano le prime reti in Serie B in questa stagione visto che il classe ‘92 in Ciociaria non era riuscito a dare il proprio contributo di reti se non in Coppa Italia dove vanta tre gol (due contro il Monopoli ad agosto e uno contro il Parma a dicembre) con la maglia gialloazzurra.

Due reti per mettersi alle spalle sei mesi non certo positivi e condizionati anche da un problema alla schiena che lo ha tenuto fuori per circa un mese (da fine ottobre a fine novembre) e un recupero difficoltoso con solo pochi spezzoni giocati negli ultimi due mesi prima del trasferimento. Ad Ascoli sperano che questo sia solo l’antipasto di quello che Trotta potrà dare, ma anche il centravanti spera di aver svoltato dopo un periodo complicato con l’obiettivo di raggiungere quegli otto gol che rappresentano il suo massimo in cadetteria.