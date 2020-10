Ascoli, un mercato rivoluzionario. Tanti arrivi dall'estero con Kragl come ciliegina

vedi letture

L'Ascoli è stata una delle squadre che più ha cambiato in questo mercato estivo. A partite dall'allenatore - Valerio Bertotto - passando per un netto taglio con un passato che nell'ultima stagione aveva avvicinato pericolosamente i bianconeri alla retrocessione. Il club non ha lesinato nei movimenti con tantissimi arrivi dall'estero - Velios, Avlonitis, Donis, Sabiri, Splendlhofer - che rappresentano anche scommesse da vincere, ma non solo. Perché il club ha tesserato anche diversi giovani interessanti - come Corbo e Cangiano del Bologna, Pierini del Sassuolo, Lico della Lazio o Sentese della Roma - oltre giocatori di categoria come Saric, Chiricò o Buchel. Una rivoluzione vera e propria che ora attende il responso del campo.

Il colpo: Oliver Kragl è l'acquisto più interessante del club. Il tedesco in Serie B è una garanzia di qualità e quantità e viene da una promozione conquistata con la maglia del Benevento. Nel 4-3-3 può giocare sia come mezzala sia come esterno d'attacco e vedremo Bertotto dove preferirà utilizzarlo.

La formazione: Leali; Pucino, AVLONITIS, CORBO, SARZI PUTINI; SARIC, BUCHEL, KRAGL; PIERINI, BAJIC, CHIRICÒ. Allenatore: Bertotto (nuovo)

Acquisti: Dario Saric (Carpi), Daniele Sarzi Putini (Carpi), Emin Ghazoini (Frosinone), Apostolos Vellios (Atromitos), Anastasios Avlonitis (Sturm Graz), Chistos Donis (Panathinaikos), Marcel Buchel (Juve Stabia), Riad Bajic (Udinese), Simone Sini (Terana), Abdelhamid Sabiri (Paderborn), Lubomir Tupta (Hellas Verona), Vincenzo Lisi (Hellas Verona), Lukas Splendlhofer (Sturm Graz), Brijan Ibrahimi (Torino), Nicholas Pierini (Sassuolo), Oliver Kragl (Benevento), Alessio Sentese (Roma), Cosimo Chiricò (Monza), Gianmarco Cangiano (Bologna), Dean Lico (Lazio), Gabriele Corbo (Bologna), Aly Malle (Udinese), Mouhamadou Sarr (Bologna), Khadim Ndiaye (Atalanta)

Cessioni: Baissama Sankoh (Nea Salamis), Riccardo Novi (Atletico Fiuggi). Cristian Andreoni (Bari), Nahuel Valentini (Padova), Francesco Semeraro (Cavese), Lorenzo Rosseti (Como), Mattia D’Agostino (Olbia), Diogo Pinto (Potenza), Davide Petrucci (Cosenza), Emanuele Maruzii (Matelica) Simone Ganz (Mantova), Lorenzo Laverone (Ternana), Simone Padoin (svincolato), Giacomo Beretta (svincolato), Moutir Chajia (svincolato), Michele Troiano (svincolato), Mario Picciocchi (svincolato)