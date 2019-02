Ascoli, Vivarini: “Diamo il massimo anche per i tifosi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico dell’Ascoli Vincenzo Vivarini ha parlato in vista della sfida contro la Salernitana facendo il punto sulla situazione in casa bianconera: “Troiano ha recuperato dopo due settimane in cui è stato fermo per problemi al ginocchio, anche se gli manca un po' di preparazione. Per quanto riguarda Iniguez voglio che tutti coloro che scendono in campo lo facciano con la massima forza, impegno e determinazione perché questa gara è davvero molto importante. Lui ha caratteristiche che mancavano a questa rosa e può darci una mano. I centrali difensivi? Abbiamo sicurezze e certezze, tutti e tre i centrali nel girone di andata hanno dato affidabilità, quindi in questi giorni li ho osservati per capire chi era più motivato, la scelta sarà dettata da questo. - continua Vivarini come si legge sul sito del club – La Salernitana è una squadra forte che si è rinforzata con l’arrivo di Calaiò, ma noi dobbiamo guardare in casa nostra e spingere sull’acceleratore per fare risultato. Sciopero dei tifosi? Ho detto alla squadra che dobbiamo assolutamente fare il meglio che possiamo proprio per dare una mano ai nostri tifosi, che sono correttissimi e lo sono sempre stati da quando sono arrivato ad Ascoli, mai sopra le righe, sempre autori di comportamenti esemplari nei confronti miei e di quelli dei ragazzi, in questo momento noi dobbiamo dare forza a loro, che ci hanno sempre dato una spinta impressionante. Saremo vicini ai tifosi andando in campo e lottando al massimo delle nostre forze".