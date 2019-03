Ascoli, Vivarini: "Livorno? Dobbiamo per forza portare a casa il risultato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Vincenzo Vivarini, tecnico dell'Ascoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Livorno: "Sarà un match da giocare con massimo impegno e voglia, è una partita molto importante per un'infinità di motivi, bisogna portare a casa il risultato a tutti i costi, il Del Duca deve tornare ad essere il nostro fortino e la nostra forza. Il Livorno è in grande condizione come noi, mi aspetto un avversario molto propositivo, è una squadra che si è ben consolidata nei propri atteggiamenti, difende molto bene ed è molto brava nelle ripartenze. Laverone ieri si è allenato, ha recuperato, ha ancora qualche fastidio al piede ma nulla di problematico, gli unici indisponibili sono Ardemagni, che in settimana ha iniziato a lavorare con la squadra ma senza calciare e Lanni, che a breve sarà dei nostri, sta andando molto molto meglio, su di lui abbiamo fatto diversi interventi per un problema che si portava dallo scorso anno".