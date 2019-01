© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'allenatore dell'Ascoli Vincenzo Vivarini è intervenuto al termine del match pareggiato contro il Cosenza (0-0 il risultato finale). Ecco le sue parole riportate da Picenotime.it: "Sapevamo che il Cosenza ha un approccio di grande intensità e nel primo quarto d’ora lo abbiamo patito. Poi abbiamo fatto degli accorgimenti, alzando il baricentro della squadra ed è mancato solo il gol. Partita giocata bene da entrambi. Le assenze? Mi piacerebbe rimarcare la prova di chi ha giocato. I nostri attaccanti hanno corso e sgomitato tanto. Tra le due squadre avremmo dovuto vincere noi. Scelte di formazione? Abbiamo avuto due settimane per analizzare chi stava meglio. Ho voluto premiare Casarini e Frattesi perché erano reduci da ottime prestazioni. Lanni fuori? Aveva problema nel calciare, ma Bacci è andato bene. Ninkovic? L’ho gestito in vista del match di sabato con il Perugia. Cavion? Può giocare in diversi ruoli. Anche da terzino è andata benissimo".