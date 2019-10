Ascoli, Zanetti: "A Perugia gara fondamentale per cercare continuità"

Prima della rifinitura odierna, mister Paolo Zanetti ha analizzato la sfida che attende domani il suo Ascoli, impegnato sul campo del Perugia: "La partita di domani vale tanto perché siamo alla ricerca di continuità, è troppo importante fornire una prestazione di carattere e di spirito anche per i tifosi che verranno al Curi, non vogliamo dare loro un altro dispiacere. Col Perugia abbiamo in comune la stessa posizione in classifica, ma, paradossalmente, il nostro avversario ha un entusiasmo maggiore perché ha avuto più continuità di rendimento; noi dobbiamo abbandonare la paura perché la negatività non porta a nulla, spero che la vittoria sull'Entella possa darci una spinta mentale, a livello di gioco dobbiamo fare meglio, dobbiamo fare una prestazione tecnica importante e tornare a giocare un certo tipo di calcio, con maggiore coraggio. Attacco senza Da Cruz? Dispiace perdere un giocatore che ha dimostrato d'essere un valore aggiunto a livello tecnico. Devo valutare chi sta meglio quindi dovrò fare le scelte sia dal punto di vista tecnico che fisico, schiererò la squadra che darà maggiori garanzie a livello fisico e di ritmo".

Queste le dichiarazioni riprese dal sito ufficiale dei bianconeri.