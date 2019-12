Ascoli, Zanetti: "Potevamo vincerla, Micai ha fatto miracoli"

Paolo Zanetti

© foto di Andrea Rosito

Secondo risultato utile consecutivo per l'Ascoli di mister Zanetti, che ferma la Salernitana all'Arechi sull'1-1. Al termine dei novanta minuti dell'Arechi il tecnico bianconero è intervenuto in sala stampa, rammaricandosi per il risultato. Queste le sue dichiarazioni raccolte da TuttoAscoliCalcio.it: "Potevamo vincerla, è un punto che non dobbiamo buttare in uno stadio difficile soprattutto visto il nostro andamento fuori casa che non è stato di grande livello. Potevamo interpretare meglio il primo tempo, abbiamo lasciato troppo campo a loro. Nella ripresa abbiamo fatto una grande partita, abbiamo macinato gioco e occasioni. Il loro portiere ha fatto miracoli, i ragazzi oggi hanno dato tutto sul campo, abbiamo tenuto alto il valore della nostra maglia e alla fine i tifosi ci hanno applaudito. Il modulo? E' un sistema interessante, mettiamo in campo tantissima qualità ma l'equilibrio nel calcio è importante. Dobbiamo vedere se riusciamo a reggere questo sistema per tutti i 90 minuti, un tempo riusciamo a reggerlo, ma lavoriamo sempre su due sistemi, questo può essere il futuro. L'occasione di Cavion? Sarebbe stata un'altra giornata meravigliosa, vincere di nuovo in rimonta, serve a cementare il gruppo, significa avere le palle, riuscire tutti insieme a superare le difficoltà. Sarebbe stato bello vincere visto che siamo stati ampiamente superiori, peccato non siamo riusciti a fare gol".