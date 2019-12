Fonte: Picenotime

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Paolo Zanetti, allenatore dell’Ascoli, ha parlato dopo la sconfitta con l’Empoli: “È stata una partita aperta, tra due squadre con delle qualità tecniche importanti - ha dichiarato Zanetti -. Abbiamo perso ma abbiamo dimostrato di essere comunque in crescita, certamente non la squadra di due mesi fa. Potevamo anche vincere alla fine, la partita è stata decisa dagli episodi. Noi abbiamo avuto valanghe di occasioni, anche l’Empoli che una squadra costruita per vincere, ma dispiace tornare a casa dopo una partita del genere con zero punti, soprattutto per i nostri tifosi. Ardemagni nel finale ha cambiato il peso dell’attacco, oggi ho preferito giocare con il 4-2-3-1 perché in questo modo potevamo aggredire loro sugli esterni. Credo che l’infortunio di Da Cruz in questo senso ci abbia penalizzato. Questo campionato è ancora più equilibrato del solito, con una vittoria sei su, con una sconfitta giù. Dobbiamo rimanere concentrati ed equilibrati sempre. E credo che anche per l’Empoli valga ugualmente".