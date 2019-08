Il tecnico dell'Ascoli Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa in vista della gara contro il Trapani: "E' senz'altro anomalo incontrare due volte di fila la stessa squadra e per questo non vogliamo dare troppi punti di riferimento agli avversari; pur rispettando l'impegno di Coppa, sappiamo che la sfida più importante è quella di campionato, ma non significa che metterò in campo la formazione meno competitiva, vogliamo superare il turno e affrontare il Genoa, quindi siamo concentrati per provare a vincere. La situazione fisica generale è buona, ci sono Brosco e D'Elia con un'infiammazione e saranno in panchina. Torneranno gli Ultras a sostenerci, ci teniamo a fare bella figura".