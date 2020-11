Assemblea Straordinaria e Ordinaria della Lega Serie B fissata a giovedì 26 novembre

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI B

In conformità alle vigenti disposizioni statutarie l’Assemblea Straordinaria e Ordinaria della Lega Nazionale Professionisti Serie B è convocata per mercoledì 25 novembre alle ore 10.00 in prima convocazione e, occorrendo, in

seconda convocazione per

Giovedì 26 novembre alle ore 10.00

presso lo Studio del Notaio dott. Giuseppe Calafiori, in Milano, Piazza San Babila 1, per discutere e deliberare in merito agli argomenti contenuti nel seguente

ORDINE DEL GIORNO

1) Verifica poteri;

Parte oggetto di verbalizzazione a cura del Notaio

2) Deliberazioni in ordine alla proposta di modifiche statutarie (come da testo che sarà preventivamente reso noto) aventi ad oggetto:

- inserimento norma di carattere generale su durata in carica organi di Lega;

- termine di convocazione assemblea per elezione del Presidente e dei consiglieri di cui all’art. 7.1.c);

- termine di presentazione delle candidature alle cariche di Presidente e di consigliere di cui all’art. 7.1.c);

- aggiornamento riferimenti Codice di Giustizia Sportivo vigente;

- reinserimento art. 36 co. 2;

Parte oggetto di verbalizzazione a cura della Lega

3) Budget s.s. 2020/2021;

4) Format s.s. 2021/2022: determinazioni conseguenti;

5) Codice di Autoregolamentazione: proposta di modifica e/o integrazione Capo I art. 2, Capo II art. 1.1.5, Allegato IV.A punto 7;

6) Campionato Primavera 2: valutazioni e determinazioni conseguenti;

7) Comunicazioni del Presidente;

8) Informativa del Direttore Generale;

9) Varie ed eventuali.

L’Assemblea, in conformità all’art. 6.5 dello Statuto, si svolgerà esclusivamente mediante intervento degli aventi diritto in audio e videoconferenza, nel rispetto dei criteri ivi previsti e mediante collegamento alla piattaforma Cisco WebEx alla pagina o indirizzo e numero di riunione che saranno resi noti con separata comunicazione, da intendersi parte integrante della presente.

Per la valida partecipazione alla seduta, si ricordano di seguito i requisiti minimi per accedere alla audio e videoconferenza:

- Computer, tablet o telefono dotati di un sistema audio e di videoripresa (videocamera, fotocamera, microfono);

- Connessione stabile.