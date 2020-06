Austria, RB Salisburgo a valanga sul Rapid. A segno anche Szoboszlai, sogno delle italiane

vedi letture

Questa sera si giocavano tre gare della poule scudetto e vi sono state due vere e proprie goleade. La prima è quella con cui il LASK Linz ha steso in trasferta l’Hartberg per 5-1, un risultato maturato tutto nella ripresa e che tiene i bianconeri in scia del Red Bul Salisburgo, seppur con sette lunghezze di distanza. Anche la capolista ha vinto con un larghissimo risultato la propria sfida contro il Rapid Vienna, che scivola così al terzo posto. Un 7-2 in trasferta in cui si è messo in luce anche Dominik Szoboszlai, sogno di mercato di Milan, Lazio e Napoli in Italia, autore di una rete e due assist – per Valici e Junuzovic – in 69 minuti in campo. Nella terza gara invece il Wolfsberger ha piegato per 2-0 lo Sturm Graz

Hartberg-LASK 1-5 (82° Dossou; 53° rig. Frieser, 61° Ranftl, 69° Reiter, 74° Michorl, 84° Raguz)

Wolfsberger-Sturm Graz 2-0 (60° Weissman, 64° Wernitznig)

Rapid Vienna- RB Salisbuirgo 2-7 (19° Kara, 90° Fountas; 22° Okafor, 30° Mwepu, 39° Szoboszlai, 44° Valici, 60° aut. Kara, 65° Junuzovic, 79° aut. Hwang)