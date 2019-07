Avv. Rombolà: "Palermo in B? Speranze ridotte al lumicino"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Dalle colonne di tuttopalermo.net, ha parlato l'avvocato Carlo Rombolà, docente LUISS ed esperto di diritto sportivo che ha analizzato la situazione del Palermo, club in attesa del verdetto Co.Vi.So.C circa l'ammissione al campionato di Serie B:

"Ho letto che la Sporting Network avrebbe inviato una pec a FIGC, Lega, Co.Vi.So.C. e autorità locali nel tentativo di salvare la categoria. Questa volta però, a mio giustizio è bene dire ai tifosi rosanero che le speranze sono ridotte al lumicino. Quand’anche vi sia stata una qualche tipologia di truffa ai danni dei vertici rosanero, la questione non potrà mai ricadere sulla Lega: se c’è davvero un truffato, questa volta, dovrà piangere se stesso in quanto causa del suo male".

Ci sarà comunque tempo fino all'8 luglio per presentare il ricorso, con il consiglio federale che si esprimerà poi il 12: "L’U.S. Città di Palermo è ancora in piedi, questo è un fatto. La decisione sul futuro del Club arriverà, come detto, il prossimo 12 luglio. In linea teorica dopo quella data si arriverebbe tardi anche per un’eventuale iscrizione in Serie D, visto che il termine ultimo scadrà proprio quel giorno. Tuttavia, in quel caso si avrebbe una deroga speciale che permetterebbe l’iscrizione del Palermo fuori tempo massimo (e in sovrannumero, ndr)".