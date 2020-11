Come stanno andando - Chievo, Ciciretti: la classe c’è, la forma ancora no

vedi letture

Arrivato a Verona per cercare l’ennesimo rilancio dopo qualche stagione opaca Amato Ciciretti non è ancora riuscito a conquistare il pubblico del Chievo. Schierato sia da esterno destro sia da esterno sinistro in mezzo al campo l’ex Napoli ha mostrato qualche lampo di classe e buona giocata senza però dare continuità alla prestazioni a causa di una forma non ancora delle migliori. In questa settimana di pausa però ci sono tutte le possibilità (Covid permettendo) di mettere benzina nelle gambe e capire appieno cosa mister Aglietti chiede da lui per poter rappresentare una freccia in più nella corsa verso la Serie A. E tornare ai livelli di Benevento quando infiammò anche le cronache di mercato.