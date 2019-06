Balata: "Cittadella straordinario. Serve sistema di controlli più serrato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mauro Balata, presidente della Lega di B, ha parlato ai microfoni di Radio Rai a margine della finale dei playoff che ieri ha sancito il ritorno nella massima serie dell'Hellas Verona dopo un solo anno: "Quello del Cittadella è stato un percorso straordinario e non solo in questa stagione. L'Hellas ha fatto bene dai preliminari. Anche all'andata è stata una bellissima partita. Il Cittadella è un miracolo dello sport e del calcio per le dimensioni della piazza, grazie ad una proprietà forte che da certezze. Già vederla in finale è stato qualcosa d'eccezionale.

La querelle playout? Il tema è molto più profondo che va affrontato dall'esigenza di rinnovamento dell'intero sistema calcistico. Iniziando dalla Giustizia Sportiva sulla quale il presidente Federale si è già attivato. Adesso occorre ristrutturare il sistema dei controlli perché vorrei un campionato dove le società che partecipano sia in regola, con una gestione trasparente e senza alcun tipo di disparità.

Il Palermo? Io avrei volentieri evitato alla fine del campionato di trovarmi in questa situazione, soprattutto per fatti di quattro anni fa. Serve un sistema che riscriva le regole con certezza.

Il nuovo codice di Giustizia Sportiva? Un sistema che funziona risolve i problemi al suo interno in maniera definitiva, senza interventi esterni che possono portare a cortocircuiti che ne minano la credibilità.

La stagione? I playoff e i playout ci hanno visti primi in Europa ad inserire la tecnologia del VAR. Una cosa di cui vado orgoglioso per la nostra categoria assieme alla crescita degli spettatori.