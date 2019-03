© foto di Insidefoto/Image Sport

Il Benevento punta alla promozione. Parola di Samuel Armenteros, attaccante dei giallorossi ospite oggi a Ottochannel: “Questa squadra ha la qualità per andare in Serie A, ne sono certo. Ci siamo guardati negli occhi in questi gironi e ci siamo detti che siamo una squadra: esiste il noi, non l’io. Se avessimo vinto con lo Spezia, avremmo sentito altro, non tutti avrebbero detto che avevamo giocato male. Dobbiamo credere in noi come calciatori, non possiamo pensare a tutto ciò che dicono gli altri".