Benevento, Armenteros al 90': "Se si vince così il morale è alto"

A pochissimi minuti dal suo ingresso in campo, Samuel Armenteros ha deciso la sfida tra Benevento e Cosenza. L'attaccante giallorosso ha commentato ai microfoni di DAZN il suo gol e la vittoria che ha portato le Streghe al primo posto in classifica:

Nel calcio non si può mai dire come si vincerà, l'importante è avere vinto come squadra, il mio lavoro di centravanti è di aiutare la squadra quando sono in campo. E' stata una partita difficile per entrambe le squadre, equilibrata, e sono contento di essere entrato e aver fatto la differenza."

Benevento ora primo in classifica: "Siamo qua per andare in Serie A, questo è il nostro obiettivo e vogliamo farlo insieme. Lo abbiamo detto fin dal primo giorno di ritiro, vogliamo vincere. E' la terza vittoria in quattro partite e dobbiamo continuare così. Il mio sorriso? Se si vince così il morale è alto, io sono così come persona, è il sangue cubano. La vita è bella, perché non sorridere?"

Come ti ha caricato Inzaghi prima di entrare? "il mister mi ha detto "hai due minuti, entra e fai gol", sappiamo che nella sua generazione è stato uno dei migliori del mondo nel fare gol. Sono contento di avere segnato, ma la cosa più importante è avere vinto. E' sempre bello vincere all'ultimo minuto, ma ora abbiamo un'altra partita e da domani penseremo alla gara di martedì".