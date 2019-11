© foto di Carlo Giacomazza/tuttosalernitana.com

Le prossime settimane saranno decisive per il futuro dell’attaccante Samuel Armenteros in forza al Benevento. Lo svedese classe ‘90 ha infatti collezionato 10 presenze (con due reti) fra campionato e Coppa Italia collezionando però appena 376 minuti e non è un titolare nello scacchiere di Filippo Inzaghi che lo alterna con Sau al fianco di Coda. Il giocatore è in scadenza a giugno e per questo, come riporta Il Sannio, gli agenti del giocatore sono attesi in città per parlare del futuro con il club giallorosso: rinnovo o addio già a gennaio. Con la seconda ipotesi che appare più probabile.