© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Sfida proibitiva per l'Ascoli, che in questa diciannovesima giornata di Serie B dovrà vedersela con il Benevento. Sono 22 i convocati da Zanetti per la sfida di domani. Out Beretta, Chajia e Laverone, influenzati. Di seguito l'elenco completo.

PORTIERI: Lanni, Leali, Novi

DIFENSORI: Andreoni, Brosco, D'Elia, Gravillon, Maurizii (n. 29), Valentini

CENTROCAMPISTI: Brlek, Cavion, Gerbo, Padoin, Petrucci, Piccinocchi, Scorza, Troiano

ATTACCANTI: Ardemagni, Da Cruz, Matos (n. 31), Rosseti, Scamacca.