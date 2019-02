© foto di Nicola Ianuale/TUTTOmercatoWEB.com

Cristian Bucchi, tecnico del Benevento, ha parlato alla vigilia della sfida contro il Foggia facendo il punto sulla situazione in casa sannita: “La difesa è il reparto che mi dà ancora da pensare perché Antei e Volta pur essendo convocati non sono al 100% e voglio prendermi tutto il tempo per decidere anche se non ho l’imbarazzo della scelta. I miei centrocampisti domani saranno tutti a disposizione, chi scenderà in campo e con quali compiti non dipenderà dalla difesa che schiererò ma dalla squadra avversaria. Saranno scelte situazionali che non andranno a sconvolgere le idee di queste settimane. - continua Bucchi come riporta Beneventocalcio.it - Questo campionato ha due favorite che sono Brescia e Palermo, ma nemmeno in loro vedo un calcio spettacolare. È importante lavorare sotto traccia, ma la linea la tireremo alla fine. Iemmello? Ricordo a tutti che è ancora di nostra proprietà e se domani farà bene saremo tutti contenti. Non ho condiviso la sua scelta di cambiare a gennaio come non condivisi il fatto di lasciare Sassuolo per venire a Benevento, ma se questo gli permetterà di ritrovarsi ne sarò felice”.