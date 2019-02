© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Subito dopo il triplice fischio di Foggia - Benevento ha parlato a Ottochannel Massimo Coda. Ecco le sue parole:

"Peccato, pensavo di essere stato decisivo con il gol ma la punizione di Kragl ci ha fregati. Il primo tempo è stato molto equilibrato. Abbiamo cercato di sfruttare i loro errori che sono stati pochi. Nella ripresa l'espulsione ci ha favoriti, abbiamo cercato di allargarci di più. E' stata la gara che abbiamo preparato. L'ingresso di Asencio mi ha concesso maggiori spazi, permettendomi di esprimermi meglio. Nello spogliatoio c'era un po' di rammarico per il pareggio, ma guardiamo subito la partita con il Pescara. Non c'è tempo per piangerci addosso".