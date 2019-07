Benevento, Del Pinto: "Inzaghi porterà idee nuove"

Sarà il quinto anno in giallorosso per Lorenzo Del Pinto. Il centrocampista è pronto a vivere nel migliore dei modi questa nuova stagione sannita:

"C'è grande entusiasmo da parte di tutti. Sono certo che faremo una grande stagione, l'importante sarà iniziare con il piede giusto. Prevedo un anno difficile, diverso rispetto appena terminato. Il gruppo è compatto, con vari innesti faremo sicuramente delle ottime cose. E' la mia quinta stagione con il Benevento, c'è un legame forte con questa maglia. Mi sento molto bene qui, ogni anno rappresento la città e la tifoseria con grande piacere. Ci metterò come sempre tanta passione e dedizione. Mister Inzaghi? Porterà delle nuove idee ed è un motivo d'orgoglio averlo come allenatore. E' stato uno tra i più grandi calciatori italiani e sicuramente potrà darci qualcosa in più. Saremo anche una delle prime squadre a partire per il ritiro: questo è un punto a nostro favore, dato che ci permetterà di lavorare subito bene permettendoci di avere più tempo per amalgare il tutto". Lo riporta ottopagine.it