Benevento, Di Serio: "Molto contento dell'esordio, in casa non ce n'è per nessuno"

Esordio con la maglia del Benevento per Giuseppe Di Serio. Il giovane attaccante giallorosso ha commentato ai microfoni di Ottochannel il successo sul Pordenone: "Sono molto contento dell’esordio. Era un mio sogno sin da bambino e finalmente l’ho realizzato. Per me questo è stato il primo passo, ora speriamo di andare in serie A e poi vediamo - riporta Ottopagine.it -. Giocare anche in massima serie sarebbe una grande cosa. Il Pordenone ha fatto un ottimo girone d’andata, abbiamo dimostrato che in casa non ce n’è per nessuno. Inzaghi? Non avrei mai pensato di averlo come allenatore. Per me è un grande tecnico e ho molto da imparare da lui".