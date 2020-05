Benevento, Foggia sulla ripartenza: "È come rinascere. Pronti a riprendere la A sul campo"

Il direttore sportivo del Benevento Pasquale Foggia dalle colonne del Corriere dello Sport ha manifestato tutta la sua felicità per il ritorno in campo della Serie B: “Per noi è come rinascere. Finalmente rivediamo la luce dopo tre mesi di stop. È un segno importante per noi e anche per il Paese intero, perché il calcio è un fenomeno sociale. Finora si è parlato solo di classifiche da cristallizzare e di interessi economici. La passione della gente era passata in secondo piano. Dobbiamo essere per forza contenti che si ricominci a parlare di calcio giocato. - continua Foggia - Per il 20 la squadra sarà pronta sia dal punto di vista mentale che fisico. Abbiamo quasi un mese pieno per rimetterci in carreggiata, ce la faremo. Siamo pronti per andarci a riprendere la A sul campo che è la cosa a cui teniamo di più”.