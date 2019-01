© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Punto sul mercato del Benevento, attraverso le colonne dell'edizione sannita del quotidiano Il Mattino. La dirigenza delle streghe ha riscontrato problemi per ingaggiare Lorenzo Crisetig, al Frosinone ma di proprietà del Bologna. Per questo torna di grande interesse il discorso già imbastito per un altro centrocampista, nello specifico Leonardo Capezzi, attualmente all'Empoli ma di proprietà della Sampdoria.