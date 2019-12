Benevento, gioia Letizia: "Non è fuga, ma siamo un grande gruppo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Non so se possiamo parlare di fuga, dobbiamo continuare così sapendo che le somme si tirano a maggio. Sabato ci aspetta la sfida col Frosinone, una squadra fortissima che oggi ha battuto il Pescara. Servirà massima attenzione, lo sappiamo. Prestazione? Siamo partiti bene calando soltanto nell'ultimo quarto d'ora, dobbiamo stare attenti perchè questo tipo di gare sono imprevedibili. Chi occupa le ultime posizioni di classifica si gioca tutto e ci crede fino alla fine, per fortuna l'abbiamo chiusa e sono contento per un gruppo che giorno per giorno cresce e lavora alla grande. Il nostro segreto? Aiutare il compagno che sbaglia, senza mai scadere in personalismi. E' lo spogliatoio che vince, non il nome dietro la maglietta. Scaramanzia? Chiamare la mia fidanzata prima di ogni partita. Sta portando bene, sono doppiamente contento". Così Gaetano Letizia ai microfoni di DAZN. Il terzino giallorosso, ancora una volta, è stato tra i migliori in campo e ha coronato la sua performance con la prima rete stagionale.