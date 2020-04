Benevento, Hetemaj: "Con due-tre settimane di lavoro potremmo tornare in campo"

Perparim Hetemaj, centrocampista del Benevento di Filippo Inzaghi primo in classifica, si è raccontato dalle colonne del Corriere dello Sport dal suo isolamento domiciliare nella città sannita: “Quanto servirebbe per ritrovare la condizione per tornare in campo? “Potrebbero bastare due/tre settimane, forse quattro. Se penso che quando sono in vacanza non faccio niente e ora invece mi alleno tutti i giorni, credo che non ci vorrà molto tempo per ritrovare la forma”.

Su quando il campionato potrebbe tornare a disputarsi il finlandese di origini kosovare esprime i suoi dubbi: “E’ evidente che noi un campionato così lo vogliamo terminare e speriamo di riprendere il più presto possibile, significherebbe che il momento peggiore è passato. Il Benevento, è inutile ripeterlo, merita di andare in A”.

Ultima battuta sul futuro: “Il mio desiderio è quello di rimanere anche nella massima serie. Sto bene a Benevento”