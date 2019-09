© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Successo conquistato all'ultimo respiro contro il Cittadella per il Benevento e l'autore del gol vittoria, Hetemaj, ha detto: "Siamo contenti della vittoria, è stata una partita dura. Complimenti al Cosenza, ma soprattutto a noi perché non era facile vincere. Ci abbiamo provato dall'inizio, forse non siamo riusciti a dare vita alla gara perfetta, ma quando l'avversario si chiude bene è sempre complicato. Conoscevo la passione della piazza che ci ha spinto fino alla vittoria: è stato molto bello fare gol sotto la nostra curva e vedere la gente felice. Ora il Pordenone? Tutte le gare sono difficili quando giochi per vincere. Andremo a Udine per fare la nostra partita", le sue parole riprese da OttoPagine.it.