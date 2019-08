Benevento, il ds Foggia: "Squadra attrezzata per puntare in alto"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

"Anche quest'anno abbiamo costruito una squadra per essere protagonisti e affidato a un allenatore in cui crediamo un gruppo già forte, con l'aggiunta di giocatori di spessore. Questa squadra è attrezzata per puntare al massimo, e sfido chiunque ad affermare il contrario", queste le parole di Pasquale Foggia, direttore sportivo del Benevento, intervistato da Il Mattino.

In che termini percentuali ritiene completa l'attuale rosa?

"È già molto competitiva. Negli ultimi giorni di mercato se ci sarà la possibilità di migliorarla, lo faremo senz'altro".

Numericamente mancano ancora un terzino, centrocampista e un attaccante. Sono in programma altri movimenti in entrata? Se sì li farete prima o dopo l'esordio a Pisa?

"Sappiamo già dove intervenire. E non sarà la partita di Pisa a darci indicazioni. Ci confrontiamo tutti i giorni e teniamo monitorate le varie situazioni".