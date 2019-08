Benevento, Inzaghi all'esordio ufficiale. Contro... il suo passato

© foto di Giacomo Morini

Ironia della sorte, destino, chiamatelo come volete: fatto sta che per mister Filippo Inzaghi l'esordio ufficiale sulla panchina del suo Benevento sarà contro... il suo passato. Che da Milano, ovviamente sponda Milan, si è trasferito a Monza.

I sanniti, domenica sera, giocheranno il primo match della stagione, la gara valida per il secondo turno di Coppa Italia, e al "Vigorito" arriverà la truppa brianzola, il Monza appunto, al cui timone, dal 28 settembre 2018, ci sono Silvio Berlusconi e Adriano Galliani: nessuna presentazione occorre ai due se si legano al Milan.

Gli anni in rossonero - Lunga militanza nel Milan per Inzaghi, che con la truppa milanese, dal 2001 al 2012, ha vinto due Champions League, una Coppa del mondo per club, due Supercoppe europee, due scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe italiane: in totale,n 300 presenze e 126 gol. Poi la parentesi da allenatore: nel 2012-2013 ha allenato gli Allievi Nazionali, del Milan, la stagione successiva la Primavera fino poi ad approdare, nell'annata 2014-2015 alla guida della prima squadra. Esperienza non brillante, conclusa con la mancata riconferma nonostante un contratto in essere dopo il decimo posto in classifica e l'esclusione dalle coppe europee.



Non solo Berlusconi e Galliani - Il tecnico giallorosso non ritroverà solo il duo Berlusconi-Galliani, ma anche Cristian Brocchi, allenatore del Monza e suo compagno al Milan dal 2006 al 2008. Come riportato da monza-news.it, Inzaghi ha così parlato dell'amico e collega: “La sua è una squadra che con la Lega Pro non c’entra nulla. Brocchi è un tecnico preparato e sarà un piacere ritrovarlo insieme al presidente Berlusconi e Galliani, con i quali ho condiviso gioie immense. Dobbiamo affrontare questa sfida nel modo giusto, perché sarebbe importante affrontare la Fiorentina al terzo turno”.