Benevento, Inzaghi: "Dispiace smettere: rendiamo onore a questi ragazzi"

Dopo la vittoria per 4-2 contro l'Ascoli, il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi ha parlato così: "Non ho più parole. Sono felice che stasera hanno giocato anche Gori e Sanogo. Tutti sono scesi in campo, è stato un qualcosa di fantastico. Dispiace smettere, non l'avremmo mai voluto fare. Eguagliare anche il Palermo con quattro gare in meno è un qualcosa di incredibile. Rendiamo onore a questi ragazzi, sono felice di essere stato il loro allenatore".

I tifosi?

"Non va mai dimenticato ciò che è stato. Adesso ce la godiamo. Mi dispiace solo che la gente non ci sia stata perché questa squadra meritava qualcosa di più. Mi auguro che i tifosi possano tornare presto per tributare ai ragazzi ciò che meritano".

La squadra?

"Ormai potevo mettere chiunque perché hanno acquisito una fiducia che li fa rendere in quel modo. Sono rientrati Vokic e Sanogo. Volevo concedere a Gori questa partita e volevo conquistare i record con lui da capitano. E' andata così, quindi siamo felici".