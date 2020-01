Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, ha così commentato il pareggio ottenuto dai giallorossi contro il Pisa in occasione della ventesima giornata del campionato di Serie B: "Abbiamo avuto tante occasioni e, di conseguenza, avremmo meritato qualcosa in più: la squadra è scontenta per il pareggio. All'inizio non siamo stati brillanti ma lo sapevamo perché nella sosta abbiamo lavorato per arrivare fino alla fine del torneo. Nella ripresa siamo migliorati, con Kragl e Maggio abbiamo sciupato due opportunità per chiudere la contesa. Avremmo meritato di vincere, ma bisogna accettare che qualcosa non funzioni: ora la testa è già al Cittadella. Tuia? Speriamo non sia nulla di grave, gli si è indurito il polpaccio e domani avremo la diagnosi".