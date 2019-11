Benevento, Inzaghi: "Niente scuse. Voglio una prestazione da grande"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

“Sabato non potremo accampare scuse, voglio una gara da grande squadra anche perché in trasferta dobbiamo ancora migliorare tantissimo”. Lo dice il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi nella conferenza stampa a due giorni dal derby campano con la Juve Stabia: “I nostri avversari sul loro campo in sintetico giocheranno una gara aggressiva e noi abbiamo il dovere di rispondere a tono. Come ho già detto dopo Empoli farò in modo che la squadra non si rilassi perché fare un passo indietro ora sarebbe molto grave e non lo accetterei. L’unica partita che il Benevento ha fatto ai suoi livelli è stata quella di Salerno. Nelle altre, a livello di personalità, qualcosa ci è mancato e ora dobbiamo dare una grande dimostrazione di forza. - conclude Inzaghi parlando anche del calcio femminile come riporta Beneventocalcio.it - Domani qui si giocherà una gara della Nazionale femminile, ma non potrò esserci anche se quando ho tempo seguo con piacere il calcio femminile. Ho visto il derby Milan-Inter e ho notato che la crescita è esponenziale”.