Benevento, Inzaghi: "Sarà ancora più bello vincere la B quest'anno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Crotone, seconda forza del campionato, ha parlato dei dubbi di formazione e delle difficoltà di questo campionato: “Qualche dubbio ce l’ho, in questa squadra tutti meriterebbero di giocare per come si allenano. Domani mattina prenderò le mie decisioni. Affrontiamo una squadra molto forte, ma la affrontiamo in casa e da capolista con quattro punti di vantaggio, comunque vada il campionato è ancora molto lungo. La forza della classifica deve darci grande serenità perché abbiamo la consapevolezza di poter battere chiunque se siamo al massimo della condizione. - continua Inzaghi come riporta Beneventocalcio.it -Noi e il Crotone non sono le squadre migliori in assoluto, ce ne sono anche altre che punteranno alla vittoria finale perché quest’anno la Serie B è molto equilibrata, più che nel passato. Penso che sarà ancora più bello vincere questo campionato perché ti prepara a ciò che speriamo di trovare il prossimo anno."