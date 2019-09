Benevento, l'ex Spatola: "Non citato alla festa: tolto un pezzo di storia"

Dalle colonne de Il Mattino, parla l'ex presidente del Benevento Pino Spatola, tornato in città per la festa dei 90 anni del club. Festa che è stata però un po' amara per l'ex numero uno sannita: "Sono, diciamo così, un po’ rammaricato per quello che è successo venerdì sera anche se personalmente ho già dimenticato non perché non sia stato menzionato ma perché credo sia stato snaturato un pezzo di vita della società stessa, a prescindere da chi la dirigeva. Ma la mia non è una polemica, tutt’altro. Sono il primo tifoso di Vigorito e di questa società, che oggi è un vanto per tutti. Lui ci ha portato in A. Ma non è stata una mia libera scelta quella di lasciare la città e la squadra, quindi quando vengo nella mia terra, che amo profondamente come i tifosi da cui ho avuto solo soddisfazioni, nessuno mi può togliere questo affetto, che già mi è stato tolto da bambino. Io allo stadio? Per non destare troppe discussioni e mormorii preferisco andare in trasferta e lì abbracciare i miei tifosi".