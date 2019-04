© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Benevento ha battuto ieri il Carpi per 3-1. Da segnalare che capitan Maggio non ha fatto il 'solito' inchino subito dopo il gol del 2-1: il morale dell'esperto terzino - si legge su Ottopagine.it - non era particolarmente alto, a causa di qualche mugugno piovuto nei suoi confronti nel corso della gara. Subito dopo è arrivato anche un gesto di stizza verso il pubblico, da stigmatizzare sicuramente, ma che ovviamente è sintomo di poca serenità tra le componenti. A smorzare il tutto ci ha pensato lo stesso capitano che non si è lasciato andare alle polemiche, scrivendo su Instagram: "Oltre alle parole, oltre a tutto! Forza Benevento!".