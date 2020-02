vedi letture

Benevento, Montipò: "Sappiamo anche soffrire, il mister sa motivarci"

Al termine della gara tra Benevento e Pordenone, terminata col successo sannita per 2-1, è intervenuto ai microfoni di Dazn il portiere dei sanniti Lorenzo Montipò: "Non ho più voce ,ho gridato tanto perché nel secondo tempo abbiamo sofferto tanto. Ci sta perché non possiamo dominare tutte le partite, abbiamo dimostrato di saper soffrire e questi tre punti sono fondamentali per la nostra corsa. La parata su Bocalon? E' stata una parata d'istinto, sono contento sia per la mia prestazione che per quella di squadra. Il più venti sul Crotone? Ottimo risultato, ora aspettiamo lo Spezia. Le motivazioni? Oltre al record di punti ce la alimenta il mister, è un martello che ci tiene sempre sul pezzo. Inconsciamente non sappiamo neanche di essere a più venti. La piazza? Il pubblico ci sta dando una grande mano, è il nostro dodicesimo uomo in campo".