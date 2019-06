© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Benevento ha scelto Filippo Inzaghi come prossima guida tecnica e nelle prossime ore lo annuncerà ufficialmente. L’accordo, per una stagione con probabile opzione per il prolungamento, è stato già trovato con il tecnico che ha incassato dal club anche il sì al prolungamento del ritiro e all’aumento delle amichevoli previste durante l’estate. Lo riporta Beneventocalcio.it spiegando che dopo Pinzolo (dal 7 al 20 luglio) la preparazione continuerà a Moena fino al 31 luglio. Venezia e Sassuolo invece dovrebbero essere le altre due squadre – oltre le confermate Napoli, Fiorentina e Cagliari – che sfideranno in amichevole i sanniti.