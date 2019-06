Benevento, non solo Inzaghi. Anche Italiano per la panchina

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Non c’è solo il nome di Filippo Inzaghi per la panchina del Benevento post Bucchi. Secondo quanto riferisce Sky Sport il club sannita avrebbe messo nel mirino anche Vincenzo Italiano protagonista con il Trapani con cui sta ancora andando alla caccia della promozione in Serie B. Bisognerà attendere però il 15 giugno, data della gara di ritorno col Piacenza, per capire il destino dell'allenatore.