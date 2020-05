Benevento, non solo Llorente. Si pensa anche a Sottil della Fiorentina per rinforzare l'attacco

Secondo quanto riferito da Seriebnews.com non ci sarebbe solo Fernando Llorente nei piani del Benevento per rinforzare il reparto offensivo nella prossima stagione. Il club sannita infatti starebbe puntando anche Riccardo Sottil, classe '99, in forza alla Fiorentina dove ha collezionato 15 presenze in questa stagione. Il Benevento sarebbe interessato a chiedere il prestito del giovane esterno mancino garantendogli un maggiore minutaggio rispetto a quello che potrebbe trovare in maglia viola.