Benevento, per l'attacco del prossimo anno spunta anche Lapadula del Lecce

Si punta al colpo “da Serie A” in casa Benevento qualora arrivasse quella che agli occhi di tutto è già una probabilissima promozione nella massima serie. Un colpo che in particolare riguarderebbe l’attacco. Stando a quanto riportato da OttoPagine, infatti, il club sannita non avrebbe messo nel mirino solo Simone Zaza del Torino, ma anche Gianluca Lapadula del Lecce. Per adesso non si può parlare di una vera e propria trattativa, ma il Benevento c’è e vuole farsi trovare pronto in vista di quello che dovrebbe essere il secondo campionato di Serie A della sua storia.