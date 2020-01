Benevento, per la prossima stagione piace Rherras del Qarabag

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Il Benevento guarda già alla prossima stagione e per rinforzare la corsia mancina di difesa avrebbe individuato un profilo all’estero che farebbe al caso di Inzaghi. Si tratta, come rivela Seriebnews.com, di Faycal Rherras del Qarabag. Il belga è in scadenza con il club azero, che non farà valere l’opzione per il rinnovo, e potrebbe rappresentare un colpo a costo zero che porterebbe in giallorosso una forte esperienza internazionale. Il classe ‘93 piace però anche al Crotone in Italia e a Lens e Rizespor all’estero, ma i sanniti sembrerebbero in vantaggio.