Benevento, porte girevoli in difesa: dentro Barba, fuori Costa

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Benevento sta pensando a rinforzare la propria difesa andando a pescare in Serie A. L’obiettivo è Federico Barba, classe ‘93, in forza al ChievoVerona dove ha collezionato 11 presenze in campionato (ma nel mirino c'è anche l'ex Parma Yohan Benalouane). A fargli posto in giallorosso sarebbe Andrea Costa, classe ‘86, da tempo nel mirino del Foggia che cerca un sostituti di Michele Camporese al centro della difesa. Lo rivela Sky Sport.