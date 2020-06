Benevento, Schiattarella: "Per me la promozione è in tasca già da tanto tempo"

Il centrocampista del Benevento Pasquale Schiattarella ha commentato il pareggio contro l'Empoli: "Va bene anche dare continuità ai risultati, l'Empoli è stata costruita per vincere e per noi è motivo di orgoglio essere venuti qua e aver impostato sempre il gioco. Faceva piacere chiudere subito il discorso, ma farà piacere festeggiare lunedì in casa nostra - riporta Ottopagine.it -. La promozione? Per me la promozione è in tasca già da tanto tempo, andiamo in campo per dimostrare di essere i più forti del campionato. La verità è che con questo caldo si fa fatica. Peccato non poter festeggire lunedì con i nostri tifosi".