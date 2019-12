Benevento, Schiattarella: "Vittoria importante. Ora testa al Chievo"

© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista del Benevento Pasquale Schiattarella ha commentato ai microfoni di Ottochannel il successo contro il Frosinone: “Il Benevento non è mai venuto a mancare sotto l’aspetto della voglia di fare risultato. Eravamo consapevoli dell’importanza della partita e siamo riusciti a conquistare tre punti. Passeremo un Natale sereno e colgo l’occasione per mandare un saluto alla mia scuola calcio di Napoli, oltre che a tutti i malati che sono in ospedale. I tifosi? Stasera hanno cantato un coro particolare: "la capolista se ne va". Fa piacere, ma proseguiamo il nostro cammino a testa bassa. Li ringrazio perché ci danno sempre un grande sostegno. Il mister ci dice sempre che ha perso una finale di Champions a due minuti dalla fine, quando la matematica dirà che possiamo esultare, allora lo faremo volentieri. Pensiamo alla sfida con il Chievo. Abbiamo voglia di imporci anche a Verona, contro una squadra attrezzata per salire. Dobbiamo solo rimboccarci le maniche e cercare di ripetere queste prestazioni”.