Secondo quanto riferito da Tuttosport il Benevento avrebbe individuato in Matias Silvestre, classe’84 attulmente svincolato, il profilo giusto per sostituire l’infortunato Luca Antei. Sull’argentino però c’è anche il Crotone dove Stroppa chiede un elemento di qualità ed esperienza per puntare al ritorno in Serie A.