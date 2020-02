Benevento-Spezia, i convocati di Italiano: sono 4 le assenze. Convocato il baby Angeletti

Reduce dal tredicesimo risultato utile consecutivo ottenuta in casa del Trapani, lo Spezia di mister Italiano si prepara ad affrontare, in terra sannita, la capolista Benevento, nel match che si giocherà domani alle 15:00 al "Vigorito".

Per l'occasione il tecnico aquilotto dovrà rinunciare ancora ai lungodegenti Vitale, Bastoni e Ragusa, cui va ad aggiungersi Ramos, non al meglio a causa di un lieve affaticamento. Prima convocazione per il portiere spezzino della Primavera Angeletti, che indosserà la maglia numero 34..

Ecco la lista dei convocati:

Portieri: Angeletti, Krapikas, Scuffet

Difensori: Capradossi, Erlic, Ferrer, Marchizza, Terzi, Vignali

Centrocampisti: Acampora, Bartolomei, Maggiore, Mastinu, Mora, M. Ricci

Attaccanti: Bidaoui, Di Gaudio, Galabinov, Gyasi, Gudjohnsen, Nzola, F. Ricci.