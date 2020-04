Benevento, Tuia: "In Serie A potremmo dire la nostra, il modello è il Verona"

Intervenuto ai microfoni di #CasaBenevento, il centrale difensivo Alessandro Tuia ha parlato anche della ripresa dei campionati e della promozione in Serie A: “Al momento se ne dicono tante. Si aspettava la riunione di mercoledì scorso per avere maggiore chiarezza, ma al momento di concreto c'è poco. Ovviamente spero che si possa riprendere: abbiamo dimostrato ampiamente che meritiamo la promozione in serie A. Come ho detto prima spero che si possa riprendere la stagione, anche se non sarà bello poter festeggiare la promozione senza i nostri tifosi. Sono certo che anche in massima serie potremo dire la nostra, con la possibilità di emulare il Verona di quest'anno".

Su Vigorito: “È il nostro primo tifoso. Sempre vicino alla squadra, pronto a dire una parola per tutti. Differenze con Lotito? Sono l'opposto. Lotito spesso risulta essere un po' più distante, ma devo dire che anche lui non fa mai mancare nulla per esprimersi al meglio".