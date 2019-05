© foto di PhotoViews

Come noto nel post partita di ieri nessun calciatore è stato intervistato. Troppo forte la delusione per poter esprimere un giudizio a caldo. Nel "day after" il difensore Alessandro Tuia si è affidato al proprio profilo social per esprimere la sua delusione, dopo il Ko interno contro il Cittadella, che è costato ai giallorossi la possibilità di giocarsi in finale la serie A:

"È stata una stagione dura, una stagione durissima a livello personale, probabilmente la più difficile e tormentata dagli infortuni, ma che mi ha comunque insegnato molto. Un finale che ci lascia una grande delusione dentro.Tutti sognavamo un epilogo differente. Ci abbiamo sempre creduto. Però si sa, il calcio è soprattutto questo. Il calcio ti da e ti toglie, ti fa toccare il cielo con un dito e poi in un attimo ti fa sprofondare all'inferno. Oggi all'inferno ci siamo noi ma nonostante tutto bisogna trovare la forza di alzare la testa e continuare ad inseguire quell'obiettivo che ieri ci è sfuggito di mano. Ho imparato a sorridere sempre nei momenti più difficili e sarà così anche stavolta perché il calcio fortunatamente offre sempre una seconda possibilità".